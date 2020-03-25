رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا



ونشرت تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني".

وأضافت: "سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي".







يذكر أن رولا شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح.







تغريدات الفنانة رولا محمود حول إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا وذلك أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.