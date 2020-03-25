كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية

كشف كتاب "الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة والإمبريالية" للكاتب شالدون واتس، والصادر عن المركز القومى للترجمة من ترجمة احمد محمود عبد الجواد، عن 3 طرق لدراسة نماذج الأمراض الوبائية وكيفية انتشارها.وأوضح مؤلف الكتاب، أن الطريقة الأولى وهى الطريقة الوصفية أى علم الأوبئة الوصفى، وهو علم يقوم على الملاحظة عن قرب للحالات التى تنشأ خلال الانتشار الطبيعى للمرض، وهو ما يمكن أن نطلق عليه علم أوبئة الفرصة أو الظروف.وتابع الكاتب، أما الطريقة الثانية تجرى من أجل دراسة مدى تكرار هذه الأوبئة، ودراسة نوعية الناس الذين يعانون من هذه الأوبئة، وأين ومتى حدثت هذه الأوبئة وهى طريقة استرجاعية لدراسة الأوبئة وفيها تتم دراسة تقارير الرحالة وكتبهم والمذكرات وسجلات المعامل والمستشفيات، كما تعد كتب التاريخ التى يتعرض فيها المؤرخون لوصف الأوبئة مصدرا مهما لهذه الطريقة، كما أن الكتب الدينية تعد أيضا من المصادر المهمة.واستطرد الكاتب لافتا إلى أن الطريقة الثالثة من دراسة الأوبئة تعتمد على وضع فرضيات لتبيان الارتباط بين عاملين يبدو أنهما غير مترابطين بالنسبة إلى نماذج انتشار الأمراض، وذلك مثل فرض علاقة ما بين مرض البول السكرى وانتشاره بين بعض المجموعات العرقية المعينة ودور الوراثة فى ذلك، وهو ما يطلق عليه بعلم الأوبئة المستقبلى أو المنتظر.