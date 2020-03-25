رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:15 م
كتاب الأوبئة والتاريخ
كتاب الأوبئة والتاريخ
حسام الضمرانى
طباعة
كشف كتاب "الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة والإمبريالية" للكاتب شالدون واتس، والصادر عن المركز القومى للترجمة من ترجمة احمد محمود عبد الجواد، عن 3 طرق لدراسة نماذج الأمراض الوبائية وكيفية انتشارها.

وأوضح مؤلف الكتاب، أن الطريقة الأولى وهى الطريقة الوصفية أى علم الأوبئة الوصفى، وهو علم يقوم على الملاحظة عن قرب للحالات التى تنشأ خلال الانتشار الطبيعى للمرض، وهو ما يمكن أن نطلق عليه علم أوبئة الفرصة أو الظروف.

وتابع الكاتب، أما الطريقة الثانية تجرى من أجل دراسة مدى تكرار هذه الأوبئة، ودراسة نوعية الناس الذين يعانون من هذه الأوبئة، وأين ومتى حدثت هذه الأوبئة وهى طريقة استرجاعية لدراسة الأوبئة وفيها تتم دراسة تقارير الرحالة وكتبهم والمذكرات وسجلات المعامل والمستشفيات، كما تعد كتب التاريخ التى يتعرض فيها المؤرخون لوصف الأوبئة مصدرا مهما لهذه الطريقة، كما أن الكتب الدينية تعد أيضا من المصادر المهمة.

واستطرد الكاتب لافتا إلى أن الطريقة الثالثة من دراسة الأوبئة تعتمد على وضع فرضيات لتبيان الارتباط بين عاملين يبدو أنهما غير مترابطين بالنسبة إلى نماذج انتشار الأمراض، وذلك مثل فرض علاقة ما بين مرض البول السكرى وانتشاره بين بعض المجموعات العرقية المعينة ودور الوراثة فى ذلك، وهو ما يطلق عليه بعلم الأوبئة المستقبلى أو المنتظر.

موضوعات متعلقة

الداخلية تنشر قواتها في شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الجزئي.. وتحذر المخالفين

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

كتاب أخبار الزمان.. نبوءة إبراهيم بن سالوقيه عن كورونا ونهاية العالم

الصور

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

image description

الشوارع خالية.. أهالي الهرم وفيصل يلتزمون بقرار حظر التجوال (فيديو)

الأكثر قراءة

الصحة: حالة وفاة و54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس «كورونا» العظيمة
المزيد

الثقافة

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية

«خليك فى البيت»: زيارة مجانية للمتاحف وإصدارات دار الكتب

أدباء مغاربة يطلقون صيحة إنذار: «الزموا بيوتكم لتجنيب البلاد كارثة»

«اقرأ معانا» من البيت: معكم إبراهيم عبد المجيد بـ«العابرة»