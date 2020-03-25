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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي يطالب وزيرة الهجرة بمساعدة 50 مصريًا ببالي يريدون العودة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:43 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بجهود وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لإعادة المصريين العالقين في عدد من الدول بعد تعليق الطيران.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إن هناك تسيير لرحلتين من لندن إلى القاهرة غدًا لإعادة مصريين عالقين، معقبًا: "الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها في أحلك الظروف، حتى لو كانت ببريطانيا التي بها وباء".

وأوضح "الديهي"، أن هناك معلومة لديه وصلت إليه من أحد أولياء الأمور أن هناك 50 مواطنًا مصريًا في بالي يريدون العودة لمصر، مطالبًا وزيرة الهجرة بتبني إعادتهم لمصر.

ولفت الديهي، إلى أن وزيرة الصحة أعلنت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع شفاء 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.

وأكد أننا لو استمرينا بهذا المعدل للإصابات خلال الأسبوعين القادمين، فهذا يعني أن الأمور مستقرة.

ونوه "الديهي" بأن وزير الإعلام أكد أن أرقام الحكومة المصرية حول إصابات كورونا حقيقية، وهناك لجان من منظمة الصحة العالمية تقوم بالتفتيش علينا، وهذا أبلغ رد رسمي على مروجي الشائعات والمشككين في عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر.

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