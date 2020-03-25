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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: الوباء أثبت أن «الشيوعي الصيني» يهدد صحتنا وأسلوب عيشنا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:10 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع، لاحظت اليوم الأربعاء، "حملة تضليل متعمدة" مارستها الصين في ما يتصل بفيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن أعقب اجتماعا عبر الإنترنت مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان: إن الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا كبيرا لصحتنا وأسلوب عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح.

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