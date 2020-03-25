بومبيو: الوباء أثبت أن «الشيوعي الصيني» يهدد صحتنا وأسلوب عيشنا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع، لاحظت اليوم الأربعاء، "حملة تضليل متعمدة" مارستها الصين في ما يتصل بفيروس كورونا المستجد.وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن أعقب اجتماعا عبر الإنترنت مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا واليابان: إن الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديدا كبيرا لصحتنا وأسلوب عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح.