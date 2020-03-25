«مقطعة بساطور».. العثورعلى جثة داخل جوال في ترعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة الهوية، ومقطعة بساطور وملقاة داخل جوال في ترعة الكلابية في محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية، داخل ترعة الكلابية بين قريتي أبنود وكرم عمران.وكشفت المعاينة الأولية، أن الجثة غير واضحة المعالم، ومقطعة على أجزاء بساطور، وهناك أجزاء منها نهشتها الكلاب، ولم يتم التعرف على الجثة سواء كانت لرجل أو أنثى.وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.