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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يساهم في تطهير وتعقيم شوارع ومباني الإسكندرية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:59 م
تطهير وتعقيم
تطهير وتعقيم
إسلام نصير
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شهد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية نشاطا مكثفا لتطهير وتعقيم عدد من الشوارع والمباني، في إطار حملة سلامة بلدنا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بناءً علي توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وجاء ذلك برعاية والنائب طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة، بنشر الوعي تضامنا مع الدولة والأحزاب والمجتمع المدني لمكافحة ونشر الوعي من خلال اتباع تعليمات السلامة.

وقامت لجنة التنمية المجتمعية بالحزب بالإسكندرية، تحت إشراف أمين مساعد الحزب بالإسكندرية اللواء إبراهيم هاشم، بتطهير موقف أتوبيسات النقل العام بشارع 45 العصافرة قبلي تقاطع شارع 30 أبو كمال وتقاطع 30 القاهرة ولرش عربات التوكتوك ورصيف العام لموقف مشاريع كرموز ورصيف الجزيرة الوسطى، حيث شارك في العمل محمد فريد مسئول لجنة التنمية المجتمعية بالحزب بالاسكندرية، جوزيف عجيب مسئول المشاركة وحبيب عياد عضو اللجنة.


ومن ناحية أخرى قام وائل الطنيخي رئيس قطاع شر، وأحمد حسن أمين التنظيم وأحمد جابر أمين الشباب، وأحمد محمد السيد هشام مرعي بالتعاون مع مسؤول لجنة التنمية المجتمعية محمد فريد بتطهير موقف السلفيين بالعصافرة.

هذا وقامت لجنة الشباب والمرأة بتوزيع المطهرات على أعضاء أمانة الحزب بالمنتزه بقطاع شرق برئاسة وائل الطنيخي.

وفي سياق متصل قام المهندس محمد فريد أمين لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، والدكتورة منال فضالي أمين مساعد اللجنة بزيارة إلى دار الأمل للأيتام بمنطقة المطار على الطريق السريع ورش الدار بالكامل بمطهر الكلور لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت أمانة العمل الجماهيري بقيادة أحمد فؤاد ولجنة التنمية المجتمعية بتطهير وتعقيم موقف سيرفيس سيدي بشر بدائرة المنتزه، حيث شارك في الفعالية أعضاء الحزب نشوي هاشم ومحمد جابر وسعد محمد وحبيب عياد، وإشراف الأمين المساعد للأمانة إبراهيم هاشم.

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