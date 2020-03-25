«ويزو» تنتهى من تصوير مشاهدها بمسلسل «وصل أمانة»

تشارك الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" فى أحداث مسلسل "وصل أمانة" الذى يخوض بطولته كل من الفنانين مصطفى خاطر وعلى ربيع، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.وانتهت "ويزو" من تصوير مشاهدها بالكامل مؤخرًا، حيث تظهر فى إحدى الحلقات كضيفة شرف، ويشارك أيضًا عدد من الفنانين ونجوم مسرح مصر بالمسلسل كضيوف شرف.وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول تعرض على ربيع ومصطفى خاطر لتراكم الديون عليهما، الأمر الذى يوقعهما فى العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك فى بطولته: نهال عنبر، محمد ممدوح، محسن منصور وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى، ومن إنتاج "سينرجي".يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته صابرين، سهر الصايغ، صلاح عبدالله، حنان سليمان، كريم عفيفى، ومن تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحى عبدالمقصود، شريف يسرى، وإخراج وائل إحسان.