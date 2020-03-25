دراسة: درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة تقلل من انتشار كورونا

تشير دراسة جديدة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة من المرجح أن يبطئ انتشار الفيروس التاجي "كورونا"، في جميع أنحاء العالم، لكن تغير الطقس لا يمكن أن يوقف الفيروس.وذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى،: نظرًا لأن الطقس أصبح أكثر دفئًا ورطوبة في 100 مدينة صينية، وجد باحثون في جامعة Beihang وجامعة Tsinghua أن معدل انتقال COVID-19 انخفض بشكل كبير.ووجد باحثون صينيون أنه مقابل كل زيادة في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة أو زيادة في الرطوبة بنسبة 1 في المائة، ينخفض معدل انتقال الفيروس التاجي.وكتب مؤلفو الدراسة، أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية العالية يقللان بشكل كبير من انتقال COVID-1.على الرغم من أن خبراء الصحة العامة والدراسة الجديدة يشيرون إلى أن الفيروس لا يزدهر في درجات الحرارة الدافئة، إلا أن الحرارة والرطوبة ستقلل فقط من معدل الانتقال، ولكن لا توقفه في مساراته.منذ ظهور COVID-19 في الصين في ديسمبر، انتشر الفيروس كالنار في الهشيم إلى أكثر من 350.000 شخص حول العالم وسط الطقس البارد.سجلت مصر ارتفاعا في عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتبلغ 100 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة.وأشار بيان للوزارة إلى وفاة مواطنة من الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا، وبهذا يكون عدد الحالات التي تم اكتشافها حتى مساء الثلاثاء هو 402 إصابة، و20 حالة وفاة.