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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وقف العيادات الخارجية.. «الصحة» تعلن خطة جديدة للعمل بمستشفياتها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:48 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدًا الخميس، تطبيق حزمة من الإجراءات بالمستشفيات على خلفية قرارات رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ضمن الخطة الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وجهت الدكتورة هالة، وزير الصحة والسكان، جميع المديريات في المحافظات بإيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين، على أن يكون بشكل مجمع كل 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

كما وجهت وزيرة الصحة، باقتصار العمل بالمستشفيات العامة والمركزية على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

وكشفت وزارة الصحة عن خطة العمل بعد إيقاف العيادات الخارجية بالمستشفيات، بعد إرسالها من القطاع العلاجي إلى جميع مديريات الشئون الصحية، وتضمنت: "تفريق العيادات للعمل بالمراكز والوحدات الصحية كأولوية أولى، واستخدام عيادات تنظيم الأسرة وعيادات القوافل العلاجية المتواجدة بالمحافظات؛ للعمل كعيادات متفرقة في حالة عدم توافر مراكز أو وحدات صحية تكفي للعمل".

كما شملت الخطة تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط "الباطنة العامة، الأطفال، أمراض النسا والتوليد، الجراحة العامة، جراحة العظام"، بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية، على أن يراعى عدم تشغيل أكثر من عيادتين في نفس المنشأة، وكلفت الوزارة الطاقم الطبي الخاص بجميع المستشفيات التابعة للوزارة بتشغيل العيادات بمواقعها الجديدة بالتعاون مع الأطقم العاملة بالمراكز والوحدات.

ووجهت وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير الرعاية الأساسية بالمحافظة ومدير الطب العلاجي بإشراف مدير المديرية، لوضع خطة نقل العيادات لمواقعها البديلة، مع تدعيم قسم الطوارئ بجميع المستشفيات واستخدام مكان العيادات المنقولة كامتداد لقسم الطوارئ لمواجهة الزيادة المحتملة من المرضى المترددين على قسم الطوارئ.

كما شددت الوزارة، في خطتها، على التزام مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل من أدوية للعيادات الخارجية، ومستلزمات، ومستلزمات مكافحة العدوى، بالعيادات العاملة في الوحدات الصحية، مع اتخاذ اللازم نحو صرف مقررات العلاج الشهرية للمرضى من العيادات العاملة بالمراكز والوحدات، على أن يتم صرف مخصصات العلاج لمدة 3 أشهر لمرضى الأمراض المزمنة وغير القادرين وكذلك ألبان الأطفال من عيادات المراكز والوحدات بكمية تكفي 3 أشهر.

وبالنسبة لخطة العمل بعيادات التأمين الصحي، أكدت وزارة الصحة أنه سيتم إجراء الكشوفات العادية، على أن يتم توجيه المرضى للأماكن البديلة المحددة بمعرفة المديرية، ويستمر العمل داخل العيادات لتكرار العلاج الشهري فقط، على أن تتم زيادة عدد العيادات المخصصة لتكرار العلاج والصرف لمخصصات 3 أشهر، ويسمح بالصرف ببطاقة التأمين وصورة آخر تذكرة طبية لأي فرد يحملها من ذويه.

وأكدت وزارة الصحة، في خطتها، على تكليف الإخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين بأماكن العيادات الجديدة، وتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

كما تضمنت الخطة تدريب جميع أطباء الباطنة العامة على التدريب داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجارٍ العمل على توفير تدريبات "أونلاين" لهم خلال الأيام القليلة القادمة، وتعديل جميع الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة، طبقا لما يراه مناسبًا مديرو المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى، ويتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم العيادات الخارجية.
وقف العيادات الخارجية.. «الصحة» تعلن خطة جديدة للعمل بمستشفياتها
وقف العيادات الخارجية.. «الصحة» تعلن خطة جديدة للعمل بمستشفياتها

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