دائرة تجديد الحبس تبدأ عملها في دار القضاء العالي

بدأت دائرة التجديدات بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، عملها في نظر تجديدات حبس المتهمين في القضايا المختلفة، وعقدت في دار القضاء العالي برئاسة المستشار عاطف عبدالمنعم، وعضوية المستشارين محروس عبدالهادي، وطارق أبوزيد.وتختص الدائرة بنظر تجديدات الحبس من جميع النيابات، باستثناء تجديدات الحبس في قضايا الإرهاب حيث تنظر في دوائر إرهاب بمأمورية استئناف طرة.وقالت مصادر قضائية إن طلبات تجديد الحبس تنظر حاليًا أمام دائرة الجنايات المحددة بدار القضاء العالي، لاتخاذ القرار بشأن المتهمين المعروضين عليها، ويستمر عمل الدائرة حتى نهاية الأسبوع القادم في ظل استمرار قرار محكمة استئناف القاهرة بتعليق جميع جلسات المحكمة تعليقًا تامًا حتى نهاية الأسبوع المقبل.