القبض على 2 بكيلو ونصف بانجو بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين وبحوزتهما بندقيتين وذخائر وكيلو ونصف بانجو في أطفيح بمحافظة الجيزة.وضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح اثنين من العناصر الإجرامية؛ بحوزتهما " كيلو ونصف لنبات البانجو المخدر، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، و119 طلقة أعيرة مختلفة، و3 خزينة بندقية آلية، شريط فارغ لطلقات لذات العيار).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.