سقوط عصابة تسرق البنزين من خط البترول في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي يسرق المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.كانت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة بنها؛ قد لاحظت أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بطريق قرية كفر سعد، توقف سيارة "ملاكي" داخل قطعة أرض زراعية بجانب الطريق وبجوارها 5 أشخاص يقومون بالحفر، وحال مشاهدتهم للقوات هرب الشخصان القائمان على أعمال الحفر.وتمكنت القوة من ضبط السيارة و3 أشخاص بحوزتهم (3 قطع سلاح ناري "بندقية آلية، وبندقية خرطوش مُبلغ بسرقتها من المواقع الشرطية، وفرد خرطوش، و20 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط "مجسة أرضية حديدية، وخرطوم بلاستيك بطول 10 أمتار، ومثقاب كهربائي، وكوريك، وفأسين، وجاروفين، وأزميل، ومطرقة).بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية، من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضى الزراعية بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.وقرروا أنهم نظرًا لعلمهم بمرور خط أنابيب بترول بباطن الأرض الزراعية محل الضبط، فقد اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواد البترولية من ذلك الخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.