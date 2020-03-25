الصين تعيد فتح السور العظيم بعد القضاء على كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو يرصد إعادة فتح السلطات الصينية سور الصين العظيم، بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد.وحرص مئات المواطنين على زيارة السور العظيم الذي افتتح، اليوم الأربعاء، بعد غلقه لحوالي شهرين بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل 4 وفيات و47 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3284 وفاة، و81397 إصابة حتى نهاية يوم أمس.