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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

للوقاية من كورونا... توفير 3500 علبة كحول لأعضاء النيابة الإدارية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:07 ص
معتز الهلالي
معتز الهلالي
محمد عيسي
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صرح المستشار معتز الهلالي، عضو مجلس أدارة نادي مستشاري النيابة الأدارية، بأن مجلس إدارة النادي بادر بتوفر 3500 علبة كحول لأعضاء النيابة الادارية وأسرهم، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي النيابة الادارية، أنهم سيرسلون ٧ آلاف علبة آخرى؛ لأعضاء النيابة بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في الحفاظ على سلامة الأعضاء وأسرهم.

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