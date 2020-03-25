للوقاية من كورونا... توفير 3500 علبة كحول لأعضاء النيابة الإدارية

صرح المستشار معتز الهلالي، عضو مجلس أدارة نادي مستشاري النيابة الأدارية، بأن مجلس إدارة النادي بادر بتوفر 3500 علبة كحول لأعضاء النيابة الادارية وأسرهم، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية.وأوضح عضو مجلس إدارة نادي النيابة الادارية، أنهم سيرسلون ٧ آلاف علبة آخرى؛ لأعضاء النيابة بمحافظات الجمهورية.يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في الحفاظ على سلامة الأعضاء وأسرهم.