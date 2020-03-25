«سعاد الخولي» و«رشوة مسئول بالمترو» أبرز محاكمات اليوم

- الحكم على "سعاد الخولي" في "الكسب غير مشروع"



- الحكم على مالك شركة ومسئول بالمترو في الرشوة



- الحكم على 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين



- محاكمة المتهمين بتزوير محررات رسمية للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة



تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام والشارع المصري ومن أهمها صدور الحكم على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندلابة الأسبق؛ في الكسب غير المشروع، ومن المقرر أن يتم تأجيل جميع القضايا إداريًا؛ للوقاية من انتشار فيرس كورونا.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، اليوم الأربعاء، الحكم على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق؛ لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي، ووائل عبد المقصود.وكان قد أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة، ومحامي؛ لتورطهما في عرض رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هانى على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، الحكم على 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين،وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم: مصطفى رجب، حمام منصور، حسنى منصور، أحمد منصور، عنتر منصور، مصطفى عبد المعطى، تامر كرم، محمود عبد المعطى، إسلام كرم، عصام كليب، محمود كليب، أيمن كليب.وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل بعضهم البعض مستخدمين سلاحًا ناريًا بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء، قاصدين من ذلك ترويع بعضهم البعض، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى ببعضهم البعض.كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه " محمد سيد" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح نارى "فرد خرطوش"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للحصول على إعانات.وتبين قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.