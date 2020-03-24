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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يناشد المواطنين مساعدة الداخلية فى تنفيذ قرارات حظر التجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:41 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين بمساعدة وزارة الداخلية في تنفيذ قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطرا على الجميع، ويجب أن نلتزم بالقرارات حتى لا تتفاقم أزمة فيروس كورونا، ونمر منها بسلام.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أزمة دول كبرى بإمكانيات هائلة مثل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا فشلت وعجزت أمام كورونا، وتقديم العلاج للمصابين.

وقال "الباز"، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لم يتحدث اليوم خلال قراءة القرارات الجديدة كمسئول فقط يعطي أوامر، ولكن تحدث بإحساس عال بالمسئولية، فظهر وكأنه يتحدث مع عائلته أو أشقائه.

وتابع: "علاج فيروس كورونا معروف جدا، وهو المحافظة على النظافة وعدم التحرك في الشارع في تجمعات، وكل ما علينا الالتزام بقرارات الدولة والجلوس في المنزل".

وأكد "الباز"، أن الدولة اضطرت لاتخاذ إجراءات جديدة لعدم التزام الناس، متابعا: "للأسف محدش بينفذ القرارات إلا لو كانت بصيغة قاسية فيها عقوبات".

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