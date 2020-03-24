الباز يناشد المواطنين مساعدة الداخلية فى تنفيذ قرارات حظر التجول

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين بمساعدة وزارة الداخلية في تنفيذ قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الوضع أصبح خطرا على الجميع، ويجب أن نلتزم بالقرارات حتى لا تتفاقم أزمة فيروس كورونا، ونمر منها بسلام.وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أزمة دول كبرى بإمكانيات هائلة مثل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا فشلت وعجزت أمام كورونا، وتقديم العلاج للمصابين.وقال "الباز"، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لم يتحدث اليوم خلال قراءة القرارات الجديدة كمسئول فقط يعطي أوامر، ولكن تحدث بإحساس عال بالمسئولية، فظهر وكأنه يتحدث مع عائلته أو أشقائه.وتابع: "علاج فيروس كورونا معروف جدا، وهو المحافظة على النظافة وعدم التحرك في الشارع في تجمعات، وكل ما علينا الالتزام بقرارات الدولة والجلوس في المنزل".وأكد "الباز"، أن الدولة اضطرت لاتخاذ إجراءات جديدة لعدم التزام الناس، متابعا: "للأسف محدش بينفذ القرارات إلا لو كانت بصيغة قاسية فيها عقوبات".