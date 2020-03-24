أمن القاهرة ينهى استعداداته للانتشار فى الشوارع لتطبيق قرار حظر التجول

أنهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، استعداداتها للانتشار في شوارع العاصمة بدءا من غد الأربعاء، لتطبيق قرار حظر التجول.وأكد مصدر أمنى أن هناك تعليمات مشددة للقوات للتعامل بمنتهى الحزم مع أى خروقات حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح المصدر أن القوات ستقوم بالمرور على المحلات قبل حظر التجول بساعتين؛ للتأكد من إغلاقها فى المواعيد المحددة والتى تبدأ من الخامسة مساء، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى الـ 6 صباحا ويبدأ من غد الأربعاء.