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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» عن قرارات الحكومة: الدولة تقوم بجهود جبارة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:50 م
محمد صبري
محمد صبري
أشرف لاشين
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أشاد المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" قائلا: "جميع القرارات التي تصدرها الحكومة في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المصريين من انتشار فيروس كورونا".

وقال صبري، في بيان، إن الدولة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها تقوم بجهود جبارة لمواجهة "كورونا"، وسخرت مجهوداتها للحفاظ على صحة الشعب المصري، مُحذرًا من الانسياق وراء المُخططات الخبيثة التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منافذهم الإعلامية المأجورة والتي تقوم دائمًا باستغلال الظروف الاستثنائية لافتعال الأزمات بحث المصريين على كسر كافة القرارات الحاسمة التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، مُؤكدًا أنه ليس بجديد على جماعة الإخوان الإرهابية ومُواليهم أن يقوموا بشن حملات تستهدف الإضرار بالوطن، مُعربًا عن ثقته الكاملة في المصريين الوطنيين الشرفاء بأنهم لم ينساقوا وراء ما تريده الجماعات المُعادية لاستقرار الوطن.

كما طالب أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري العظيم بمساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

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