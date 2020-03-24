عمرو عابد يكشف دوره في مسلسل «القمر في آخر الدنيا»

انتهى النجم عمرو عابد، من تصوير الأسبوع الأول من دوره في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، المسلسل من بطولة عمرو عابد ويشاركه بشري، سميرة عبدالعزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.وقال عمرو عابد عن دوره في المسلسل: "أقوم بدور جلال وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبدالعزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجأة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدءون في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".وقدم عمرو عابد مؤخرًا أحدث أفلامه "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.