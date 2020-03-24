تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية

قالت مصادر بوزارة العدل أنه سيتم تعطيل العمل بالقطاع الخدمي بالوزارة وهو قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره بين المواطنين، مؤكدا تلقي الجهات المعنية خلال الأسبوع الماضي استغاثات بسبب تكدس المواطنين بالمكاتب مما يهدد الصحة العامة.وأضافت المصادر أن الوزارة خلال الأيام الماضية امتثلت لكافة إجراءات وزارة الصحة العامة للوقاية من الفيروس، وعقمت مبنى الوزارة بالكامل وقسمت نظام العمل بها ليكون 3 أيام بالتناوب بين العاملين.