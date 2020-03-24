غلق المطاعم 13 ساعة يوميًا.. والسماح بـ«الدليفرى»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن غلق جميع المطاعم مع الإبقاء على خدمة توصيل الطلبات، وأيضًا المحال الحرفية، من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من غد الأربعاء، ضمن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده حول تداعيات انتشار فيروس كورونا، أنه سيتم استثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت من هذا القرار.