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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة رئيس شركة إسكان من تزوير محرر رسمي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:54 ص
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة «السلمانية للتعمير والإسكان» في اتهامه بالتحريض على تزوير محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفي أنور مؤمن، بأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «م. س» حرض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر لتزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296- ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر، حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمود فتحي، بصفته وكيلًا عن أحمد محمد عبد الموجود، يتهم المتهم بالاشتراك مع موظف عمومي بشهر عقاري بمدينة نصر في تزوير توكيل تسبب في بيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر ملك له.

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