الباز للحكومة: إذا كان لابد من حظر التجول فليطبق طوال اليوم

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على ما أعلنه وزير الإعلام أسامة هيكل بأن قرار حظر التجوال جاهز لدى الحكومة، ويتبقي تحديد موعد إعلانه، إذا ما استمرت زيادة أعداد المواطنين في الشوارع بهذا الشكل.وقال الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه لو أن قرار حظر التجوال جاهز لدى الحكومة، والفيصل في الأمر هو موعد تطبيقه، فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا القرار، أو أن تفرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة.واستكمل: أن الشكوى الآن من تواجد لناس في الأسواق على مدار النهار، فلو تم تطبيق الحظر خلال ساعات الليل، فلم تفعل الحكومة شيئا، فإذا كان هناك قرار لفرض حظر التجوال فيجب أن يكون على مدار اليوم.