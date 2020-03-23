بنك الطعام المصري: تلقينا 20 مليون جنيه تبرعات لمساعدة 500 ألف أسرة

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن دورنا كمصريين أن نقف إلى جانب بعض وخاصة في الأزمات، متابعا، أننا أطلقنا حملة تستهدف مساعدة 500 ألف أسرة مصرية، والحملة ستتكلف 60 مليون جنيه، وجرى جمع تبرعات من يوم الخميس الماضي وصلت حتى اليوم إلى 20 مليون جنيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار": "أسهل شيء للتبرع هو الرابط الإلكتروني على الموقع أو الصفحة على فيس بوك، أو التبرع على رقم حساب بنك الطعام 888777"، لافتا إلى أننا منذ 15 عاما ونحن لدينا شبكة قوية من الجمعيات الخيرية في كل المحافظات ولدينا بيانات كاملة للمصريين الأولى للرعاية ونستطيع الوصول إلى كل الفئات المحتاجة.