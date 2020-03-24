طبخات سهلة لـ«الرجال المغتربين» فى العزل المنزلى

نال عدد من الرجال إعجاب السيدات بعد ردة فعلهم أثناء فترة العزل المنزلي بسبب فيروس «كورونا»، حيث ظهرت مجموعة كبيرة من الصور لشباب ورجال أثناء مشاركتهم في الأعمال المنزلية من بينها الطبخ.وقد يواجه بعض الرجال المغتربين أزمة في تدبير طعامهم وخاصة في ظل قرار غلق المطاعم، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن إجراءات الحكومة للتصدي للفيروس القاتل.وترشح «الدستور» أفكارًا لعدد من وصفات الأكل يمكن للمغتربين من الرجال أن يستعينوا بها وقت العزل المنزلى:ناتشوز باللحم المفرومالمكوناتـ 2 كيس من خبز التورتيلا أو كيس كبير ناتشوزـ 2\1 ك لحم مفرومـ 1 بصل مفرومـ 2 ملعقة كبيرة كريمةـ خلطة كفتةـ ٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطمـ كزبرةطريقة التحضيريقطع خبز التورتيلا على شكل مثلثات ثم قم بتحميرهم في الزيت أو بتحميصهم في الفرن.في مقلاة ساخنة يتم وضع القليل من الزيت، وتقوم بتشويح البصل المفروم مع إضافة اللحم المفروم وجميع توابل اللحم ويترك حتي تتجانس المكونات حتي تمام النضج.في طبق التقديم قم بوضع الناتشوز ثم اللحم المعصج ثم الهالبينو ثم الكريمة الحامضية ثم الطماطم والبصل ثم الكزبرة.بطاطس كروكيت بالبسطرمةالمكونات٢ كوب بطاطس، مهروسة ومتبلة بالملح والفلفل1٤ كوب بسطرمة مقطعة شرائح رفيعة١٤ كوب بصل اخضر مقطع شرائح١٣ كوب حليب كامل الدسم١ بيضة حجم كبير٣ كيس فيجيتارزيت نباتي للقليطريقة التحضيريضاف الحليب والبصل الأخضر إلى البطاطس حتى نحصل على قوام ناعم.يبرد الخليط في الثلاجة ثم يشكل على هيئة الاصابع وتحشى بالبسطرمة.تغمس أصابع البطاطس في البيض المخفوق ثم يغلف بفيجيتار.تقلى أصابع البطاطس في زيت نباتي حتى تصبح لونها ذهبيًا.فول الشكشوكةالمكوناتـ 2 كوب فولـ بصلة صغيرة مفرومةـ 1 طماطم كبيرة مقطعةـ 1 ملعقة كبيرة عصيرليمونـ 1 ملعقة كبيرة زيتـ 2 بيضةطريقة التحضيرضيف بصلة مبشورة على النار مع قليل من الزيت حتى تذبل، ويتم إضافة الطماطم مقطعة أوعصير طماطم وتركها حتى تتسبك.ضيف عليها بيضة أو 2 عندما تنضج تمامًا، ثم يضاف الفول المحضر بخلطة الفول مع ورق الخس وشرائح الخيار والزبادي.