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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبخات سهلة لـ«الرجال المغتربين» فى العزل المنزلى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:07 ص
طبخات سهلة
طبخات سهلة
إسلام جمال
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نال عدد من الرجال إعجاب السيدات بعد ردة فعلهم أثناء فترة العزل المنزلي بسبب فيروس «كورونا»، حيث ظهرت مجموعة كبيرة من الصور لشباب ورجال أثناء مشاركتهم في الأعمال المنزلية من بينها الطبخ.

وقد يواجه بعض الرجال المغتربين أزمة في تدبير طعامهم وخاصة في ظل قرار غلق المطاعم، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن إجراءات الحكومة للتصدي للفيروس القاتل.

وترشح «الدستور» أفكارًا لعدد من وصفات الأكل يمكن للمغتربين من الرجال أن يستعينوا بها وقت العزل المنزلى:

ناتشوز باللحم المفروم

المكونات
ـ 2 كيس من خبز التورتيلا أو كيس كبير ناتشوز
ـ 2\1 ك لحم مفروم
ـ 1 بصل مفروم
ـ 2 ملعقة كبيرة كريمة
ـ خلطة كفتة
ـ ٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ـ كزبرة

طريقة التحضير

يقطع خبز التورتيلا على شكل مثلثات ثم قم بتحميرهم في الزيت أو بتحميصهم في الفرن.

في مقلاة ساخنة يتم وضع القليل من الزيت، وتقوم بتشويح البصل المفروم مع إضافة اللحم المفروم وجميع توابل اللحم ويترك حتي تتجانس المكونات حتي تمام النضج.

في طبق التقديم قم بوضع الناتشوز ثم اللحم المعصج ثم الهالبينو ثم الكريمة الحامضية ثم الطماطم والبصل ثم الكزبرة.

بطاطس كروكيت بالبسطرمة

المكونات
٢ كوب بطاطس، مهروسة ومتبلة بالملح والفلفل
1٤ كوب بسطرمة مقطعة شرائح رفيعة
١٤ كوب بصل اخضر مقطع شرائح
١٣ كوب حليب كامل الدسم
١ بيضة حجم كبير
٣ كيس فيجيتار
زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

يضاف الحليب والبصل الأخضر إلى البطاطس حتى نحصل على قوام ناعم.

يبرد الخليط في الثلاجة ثم يشكل على هيئة الاصابع وتحشى بالبسطرمة.

تغمس أصابع البطاطس في البيض المخفوق ثم يغلف بفيجيتار.

تقلى أصابع البطاطس في زيت نباتي حتى تصبح لونها ذهبيًا.

فول الشكشوكة

المكونات

ـ 2 كوب فول
ـ بصلة صغيرة مفرومة
ـ 1 طماطم كبيرة مقطعة
ـ 1 ملعقة كبيرة عصيرليمون
ـ 1 ملعقة كبيرة زيت
ـ 2 بيضة

طريقة التحضير

ضيف بصلة مبشورة على النار مع قليل من الزيت حتى تذبل، ويتم إضافة الطماطم مقطعة أوعصير طماطم وتركها حتى تتسبك.

ضيف عليها بيضة أو 2 عندما تنضج تمامًا، ثم يضاف الفول المحضر بخلطة الفول مع ورق الخس وشرائح الخيار والزبادي.


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