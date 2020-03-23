«صوت الشعب» ناعيًا شفيع عبد الحليم: قدم حياته فداءً للوطن

نعى المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، الأمين العام ونواب رئيس الحزب وأمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا بمزيد من الحزن والأسى اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وقدم العزاء لرجال القوات المسلحة بشكل عام وأسرته على وجه الخصوص.قال رئيس الحزب، في بيان الإثنين، إن اللواء شفيع عبدالحليم قدم حياته وهو يشارك في أعمال مكافحة فيروس كورونا المستجد لينضم إلى كوكبة الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن داعيًا الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن ينعم عليه بجنات الفردوس وأن يُلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان.