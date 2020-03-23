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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري مناعة: الاستحمام بالماء البارد أفضل لمواجهة «كورونا»

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:01 م
الاستحمام بالماء
الاستحمام بالماء البارد
أحلام عبدالرحمن
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أكد الدكتور محمود الأنصاري استشاري أمراض المناعة والكائنات الدقيقة، أن التدخين قاتل في حال إصابة المدخن بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الإنسان يحتاج نسيج الرئة سالم غانم عن أي وقت سابق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "إذا كان التدخين مضرًا، فالتدخين في الوقت الحالي أكثر ضررًا".

ورد الأنصاري على عدد من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا، وكان أبرزها أن من أصيب بالبرد 5 مرات يعني أنه أصيب بكورونا مرتين.

وقال الأنصاري، إن هذا الكلام غير علمي، لا يمكن القول أنه صحيح أو خطأ، موضحًا، أنه قد يكون أصيب بالفيروس، وقد لا يكون أصيب، لأن الإصابة بفيروس كورونا لا تثبت بتلك الطريقة.

ولفت إلى أنه حتى في حال إصابة أحد بالفيروس وتعافيه، فلم يثبت أن الفيروس يكسبه مناعة، فلا يصاب مرة أخرى، مردفًا: "قيل في بعض الروايات أن من أصيب قد يتعرض للإصابة مرة أخرى".

وأوضح الأنصاري، أن اختبار كتم النفس لـ10 ثواني، للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح على الإطلاق.

كما حذر من سوء استخدام "الجوانتي"، قائلًا إنه مخصص للأطباء، كما أنه لا يمكن أن يبقى على الأيدي أكثر من 4 ساعات، وغسيل الأيدي أفضل بكثير من ارتداء الجوانتي.

أما الماسك، فنصح بارتدائه عند الاضطرار للنزول وسط تجمعات فقط، موضحا أن أفضل طريقة للاستحمام هي استخدام الماء البارد وليس الساخن، لأن له فوائد جمة، مشيرًا إلى أن من يريد الاستحمام بماء دافيء، عليه البقاء تحت الماء البارد لمدة 20 ثانية لأنه ينشط المناعة.

أما غسيل الملابس، فيكون بالماء الساخن، وأكد أن أفضل طريقة لتطهير الأيدي غسلها بالماء والصابون فقط، وأفضل طريقة لتطهير الأسطح، هو استخدام الكلور.

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