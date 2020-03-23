مجلة «نور» الأزهرية للأطفال تطرح فيديو جديد لمواجهة كورونا

نشرت مجلة" نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر علي صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك،وعلي موقع اليوتيوب، فيديو عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.ويتضمن الفيديو والذي حمل عنوان (طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد )، معلومات عن فيروس كورونا المستجد، حول قطره، وإمكانية انتقاله عبر الهواء وبقاءه على الأسطح وكيفية تعقيم الملابس والأغراض المعدنية للتخلص منه، ويتضمن الفيديو أيضا بعض الإرشادات حول ضروره الحرص علي نظافة اليدين جيدًا، ولبس الكمامه في الأماكن المزدحمة.كما طرحت المجلة عبر موقعها الرسمي وصفحتها علي الفيس بوك عددا من المنشورات حول "فيروس كورونا المستجد"، في إطار سلسلة من الرسائل تعمل مجلة "نور" على تنفيذها بأسلوب سهل وبسيط للأطفال، لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة والخاطئة في مواجهة فيروس كورونا.