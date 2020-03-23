حبس صاحب شركة لحيازة مستلزمات طبية مجهولة بالوايلي

قررت نيابة الوايلى الجزئية حبس صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بتحليل عينة من المضبوطات، وإعداد تقرير وافٍ عنها للتأكد من مدى جودتها وتأثيرها على المستهلك لاستكمال التحقيقات.وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، لقيامه بحجب 7912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.تأتى تلك الحملات فى إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.