إيران: 1411 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 127

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور، للتليفزيون الحكومي، اليوم الإثنين، إن عدد الضحايا في إيران نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، مع 127 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23،049.وأوضح جاهانبور أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أصيب حوالي 1411 إيرانيا بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.وكان الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، أكد في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".