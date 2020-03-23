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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 مسجلين لترويج الأفيون بسوهاج

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:48 م
حبس
حبس
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويج كمية من مخدر الأفيون على شباب محافظة سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام ثلاثة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الأفيون المخدر "وزنت حوالى 500 جرام"، 2 مسدس "محدث صوت" و46 طلقة لذات العيار، وسلاح أبيض، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، و2 تمثال يشتبه فى أثريتهما، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والتماثيل بقصد النصب على المواطنين.

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