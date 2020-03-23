«الخشت» يحذر من صفحات مزيفة تنقل شائعات عن جامعة القاهرة

حذر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية التي تريد تضليل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.وشدد رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أهمية أن لا توخذ أية تصريحات رسمية إلا من موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت أو من الصفحة الرسمية الوحيدة للمكتب الاعلامي على "فيسبوك"، مؤكدًا أنه جاري تعقب الصفحات الوهمية التي تنتحل اسم الجامعة وتروج للإشاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، عن الجامعة.جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وبالفعل تم تحويل عدد من المخالفين الى التحقيق.