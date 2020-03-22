إصابة «وينشتاين» منتج هوليود بكورونا في السجن

أفادت تقرير أمريكية، الأحد، بإصابة هارفي واينشتاين منتج هوليود بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجوده في السجن بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.وقال مسؤولو بسجن ويندي الإصلاحي بغرب نيويورك، لصحيفة "CNHI" المحلية اليوم إن وينشتاين ( 68 سنة) قيد العزل الصحي الآن، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك وفق صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية.من جانبها قالت جودا إنجلماير المتحدثة باسم وينشتاين لصحيفة ديلي بيست اليوم أنهم ليس لديهم علم حتى الآن بهذا الأمر من قبل السلطات المختصة.وقضت محكمة أمريكية مطلع مارس الجارس بسجن المنتج السينمائى هارفى وينشتاين لمدة 23 عاما، بعد إدانته بالاعتداء الجنسى والاغتصاب.ورأت هيئة محلفين فى فبراير الماضي أن وينشتاين، أقوى منتجى هوليوود، مذنب بالاعتداء الجنسى على مساعدة الإنتاج السابقة ميمى هالى واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان، بجانب اتهامات بالتحرشات بعدد من نجمات هوليوود فى بداية مشوارهن بلغ عددهن 100 سيدة وفتاة.