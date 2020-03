تفاصيل تنبؤات المسلسل الكوري My secret terrius بفيروس كورونا

المسلسل الكوري My secret terrius

وبالبحث حول تنبؤات المسلسل للفيروس، تبين أن المسلسل الكوري My secret terrius الذي عرض عام 2018، قد استند إلى تواجد الفيروس بالفعل خلال نفس العام وعام 2013، حيث انتشر هذا الفيروس بشكل قليل للغاية في الصين، وتم السيطرة عليه بشكل كامل، أي أن العمل أخذ فكرة حقيقية تواجدت على أرض الواقع، إلى أن انتشر الفيروس بالشكل الموجود حاليًا.



وتناول الفيديو فكرة الاحتياج لأبحاث جديدة عن فيروس كورونا المتحول، وأن فيروسات ميرس، سارس الزكام الشائع جميعها من نفس الفئة والتركيبة الجينية، وتم الاشارة إلى أن فيروس كورونا يضرب الجهاز التنفسي، وسيقوم بقتل 90% من البشرية.



مسلسل My Secret Terrius الكورى، متوافر على شبكة نيتفلكس، طرح منه موسم واحد، احتوى على 32 حلقة، تراوحت مدة الحلقة الواحدة منها ساعة.



مسلسل My Secret Terrius يدور حول "Go Ae Rin" هي أم عزباء تتورط في حرب تجسس بعد خسارة زوجها بشكل غير متوقع، تعيش في الشقة أمام كيم بون، كيم بون، واسمه الرمزي تيريوس، هو وكيل عمليات أسطوري أسود لجهاز المخابرات الوطني (NIS)، الذي اختفى دون أن يترك أثرا، حيث فقد المرأة التي أحبها، ومنذ ذلك الحين، اختبأ كيم بون في شقته، بجوار Go Ae Rin، معزولًا عن العالم من حوله ويعيش في سرية، محاولًا كشف الغموض وراء ما حدث في ذلك الوقت، ولكن عند وقوع حادثة غامضة يموت فيها زوج Go Ae Rin، يتعاون الثنائي لكشف مؤامرة ضخمة تورط فيها.