«ما بعد كورونا»... وزير قطاع الأعمال: الصين لم تعد مستقبل الصناعة العالمية

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن أزمة كورونا تمثل همًا كبيرًا للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات كثيرة ما بعد أزمة كورونا.وأوضح الوزير في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأهم من أزمة كورونا، هي مجتمع ما بعد الكورونا، أو اقتصاد ما بعد الكورونا، موضحًا أنه بعد انتهاء أزمة كورونا، سيكون هناك ترتيبات أخرى في الاقتصاد العالمي.واستكمل أنه على سبيل المثال ما يتعلق بسلسلة الإمدادات، فما هو متعارف عليه عالميًا أنه لو كان هناك خط معين للإمدادات، فيكون هناك بديل له.واستطرد أن أزمة كورونا أكدت أن الصين ليست هي مستقبل الصناعة والتجارة، منوها بأن الحرب التجارية أوضحت هذا الأمر وأكدته أزمة كورونا.