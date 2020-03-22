دنيا سمير غانم تكشف العيب الوحيد لزوجها الإعلامي رامي رضوان

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إن زوجها الإعلامي رامي رضوان، له إيجابيات كثيرة ولكن له سلبية وحيدة وهي تعاني منها دائمًا.وأضافت خلال لقائها في برنامج "دبي كروز"، مع الفنانة ميساء مغربي، والمُذاع عبر "تليفزيون دبي"، أن رامي له عيب واحد فقط وهو بسبب حديثه الدائم في الحوارات والبرامج باللغة العربية الفصحى وخلال حدوث مشادة أو نقاش بينهما تجده يتحدث معها باللغة العربية الفصحى.وأكدت أنها ليست عميقة بهذا الشكل ولهذا السبب عندما تسمع كلامه باللغة العربية تضحك وينتهي الأمر، ولا تستطيع إكمال النقاش.