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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي شائعة نشر 500 أسد لتطبيق الحجر الصحي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:45 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
أ ش أ
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نفت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" اليوم الأحد ما تداوله بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجأ إلى استخدام الأسود لتطبيق الحجر الصحي في البلاد.

وأضافت أن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وشارك مغردون وناشطون عبر "تويتر" و"فيسبوك" بشكل واسع ومن مختلف البلدان حول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد من حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة الروسية، أنه بالتدقيق البسيط والبحث في متصفح "جوجل" عن تاريخ الصورة، يمكن التأكد من أن الصورة نشرت عام 2006 والتقطت لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب إفريقيا.

وكان ناشر الصورة في ذلك الوقت قد علق عليها قائلا: "تعبت حقا من الأسود الغبية التي تجوب الشوارع في جنوب إفريقيا، نحن بحاجة للقيام بشيء".

وانتشر الخبر في عام 2006 مع الصور في جميع وسائل الإعلام العالمية والذي تتحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب إفريقيا، والتي تتمثل بدخل الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بخوف ومخاطر كبيرة للمواطنين.

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