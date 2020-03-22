الجندي: أقبل يد كل الأطباء والممرضين.. ربنا يحميكم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا سنحتاج مجلدات تحكي اللحظات الحاسمة التي تمر بها البشرية وصور البطولات التي عشناها مع شباب مصر المخلصين والمحترمين.وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقون" المُذاع على فضائية "dmc": "لن ننسى أبدا موقف جيشنا حيث يقوم بأعلى درجات الخدمة لهذا البلد وهذا جيش الشعب وشعب يملك جيشًا حقيقيًا، كما لن ننسى جهود وزارة الداخلة، وأيضا جيش مصر الأبيض من الأطباء والصيادلة حيث يدافعون عنا، والأن نقبل أيدي كل طبيب وطبيبة وممرض وممرضة ربنا يحميكم ولن ننسى جهودكم أبدًا".