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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت: نثق فى تجاوزنا أزمة كورونا وإنقاذ الأرواح أولوية

الأحد 22/مارس/2020 - 06:32 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الصباح
محمد عمر
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أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أنه يتم التركيز في هذه المرحلة الدقيقة على احتواء انتشار وباء كورونا، وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى تتعدى كل الاهتمامات ولا تلغيها.

وقال أمير الكويت، في خطاب له إلى الشعب الكويتي، إنه واثق تمامًا بأن الكويت ستتجاوز أزمة انتشار وباء كورونا.

وأضاف: "تابعت بكل ارتياح سلسلة الخطوات والإجراءات الحازمة المتخذة من الأجهزة الحكومية لمواجهة كورونا"، مشددا على أن وفرة المخزون الغذائي في البلاد لا تبرر الإسراف والتبذير بل يستوجب الترشيد والتوفير.

وقال الشيخ الصباح إنه وجه رئيس الوزراء بألا يدخر جهدًا ولا مالًا لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على الشفافية الكاملة في كافة صور التعامل مع هذا الوباء، وأيضا استنفار أجهزة البلاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تعرض الكويت لوباء كورونا سبّب كوارث صحية وتداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.

وسجلت الكويت مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد قدم معظمهم من الخارج.

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