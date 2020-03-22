السيسى لـ«المشككين»: «إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك من يحاول التشكيك في كل شيء تقوم به الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة لا تخفي عن المواطن أي شيء خاص بـ"كورونا"، والمعلومات كلها معلنة.وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفال عيد المرأة المصرية، إن كل الدول معرضة للإصابة، ولا يوجد ما يبرر إخفاء الدولة أي معلومات.وتابع: "لطفا من ربنا بينا وبإجراءات علمية واحترازية قامت بها الدولة عشان تحتوي وتحول دون انتشار مؤذي لينا من الفيروس، والدولة المصرية أخذت بالأسباب والنتيجة طبيعية".وواصل: "إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟.. مصر تعاملت مع الموضوع من البداية بمنتهى الشفافية والبيانات تعكس الواقع الذي نعيشه، ولكن نريد أن نأخذ بمزيد من الأسباب".