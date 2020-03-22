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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي: الدولة المصرية انتبهت جيدا لأزمة «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 04:12 م
السيسي
السيسي
محمود عرفات
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كثيرة، لافتا إلى أن الإعلام يقوم بدور رائع جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله.

وأضاف السيسي، في كلمته اليوم خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن ما يهمني داخل مصر أننا كدولة انتبهنا لهذا الأمر، ورتبنا نفسنا ترتيبا جيدا طبقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية استعدت للأزمة وتعاملت معها وفقا للعلم والمعايير الدولية.

وواصل أن هذه الدولة تجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم وإذا لم تتضافر هي وأجهزتها والمجتمع المدني والمصريين بكل عناصرهم، وإذا لم نضع أيدينا في أيد بعضنا البعض وتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم ومسؤول وجريء، سنخسر كثيرا.

واستكمل: "نريد من الإعلام مزيدا من التوعية والمزيد من الاشتباك مع المسألة والمزيد من نشر الأخبار والإرشادت الطبية بشأن هذا الموضوع، لتشكيل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس"

واستطرد أن الدولة المصرية لم تخف أي شيء على الشعب المصري.

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