محاكمة عاطلين لحيازة «فودو هيروين» بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة، ومبالغ مالية.كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطلين "مجدي.ك، وإسلام.ي" بحوزة المتهم الأول كمية من مخدر "الفودو" وزنت 800 جرام، ومبلغ مالي 1500 جنيه، وهاتف محمول.وكان بحوزة المتهم الثاني كمية من مخدر "الهيروين" وزنت 300 جرام، ومبلغ مالي 800 جنيه، وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما في الشرابية، وتم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.