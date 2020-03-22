عاطلان يشرعان في قتل سائق بسبب خلاف على 5 جنيهات

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين للمحاكمة لشروعهما في قتل سائق سيارة أجرة، بسبب خلافات بينهم على الأجرة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "تامر" و"أيمن"، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة الشروع في قتل سائق بالسلاح الأبيض بعد خلافات ومشاجرة نشبت بينهم جميعا بعد خلاف على الأجرة.وقال المجنى عليه إن المتهمين اتفقا معه على دفع 15 جنيها أجرة، وبعد توصيلهما دفعا له 10 جنيهات فقط، ورفضا إعطاءه باقى المبلغ فنشبت بينهم جميعا مشاجرة انتهت بطعنه بسلاح أبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية يفيد بقيام عاطلين بالتعدي على سائق بسلاح أبيض بسبب خلافات الأجرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما.