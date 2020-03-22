إنقاذ 12 محتجزًا من انهيار عقار بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إنقاذ سكان أحد العقارات المنهارة، اليوم الأحد، بعد تعرضه لتصدعات شديدة، أدت إلى احتجاز المواطنين داخل العقار وعدم تمكنهم من الخروج.ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين انهيار جزء من درج السلم بالدور الخامس بالعقار وحدوث تصدعات به مما أدى إلى احتجاز 12 شخصًا داخل العقار بينهم 5 سيدات، و6 أطفال، وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراجهم سالمين.وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.