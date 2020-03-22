تجديد حبس عاطل متهم بسرقة مندوب تحصيل فى مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الجزئية، تجديد حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من مندوب تحصيل بشركة.وتبين من التحقيقات أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته (حقيبة بداخلها مبلغ مالي "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار).وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، وأمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات) وبسؤاله قرر أنه حال دخوله الشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى المُشار إليه، وقرر أنه كان في سبيله للإبلاغ، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.