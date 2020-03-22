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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بتلوث الهواء

الأحد 22/مارس/2020 - 09:48 ص
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
وكالات
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طورت مجموعة من مهندسي الكمبيوتر بجامعة لوبورو في بريطانيا منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بمستويات تلوث الهواء قبل ساعات من حدوثه.

ويعتمد هذا المشروع على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكميات الجزيئات الملوثة للهواء التي لا يزيد حجمها عن 5ر2 ميكرون، والتي كثيرا ما تتسبب في تراجع درجة الرؤية في المدن، وتكوين نوع من الضباب عندما تزيد مستوياتها.

وتستطيع المنظومة الجديدة تحليل البيانات والعوامل المختلفة وراء تلوث الهواء، مما يمكن أن يؤدي إلى فهم أفضل للتغيرات المناخية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث يوان لين لي من جامعة لوبورو قوله إن المنظومة الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل كميات كبيرة من المعلومات لاستنباط القواعد، بحيث تستطيع الخروج بتنبؤات عن التلوث.

وقام الباحثون بتغذية المنظومة ببيانات خاصة بتلوث الهواء في العاصمة الصينية بكين حيث تم تحليلها باستخدام معادلات خوارزمية خاصة. وجرى اختيار الصين على وجه التحديد لأن هناك 145 مدينة في الصين تعاني من مشكلات تلوث خطيرة.

ومن المقرر اختبار المنظومة الجديدة للتنبؤ بتلوث الهواء في مدينة شينزن الصينية.

ويقول الباحث كينج كانج مينج، وهو أحد أعضاء فريق الدراسة: "تلوث الهواء يعتبر من التحديات طويلة المدى التي تواجه العالم بأسره، لاسيما في كثير من الدول النامية.. ونأمل أن تساعد هذه الدراسة في تنقية الهواء وتحسين صحة البشر في المستقبل".

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