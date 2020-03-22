الفقي: علينا استغلال المكوث في المنزل للقراءة عن بعد

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل الجامعات المصرية لديها كل ما يخص المكتبة من إصدارات سواء كتب أو مجلات أو دوريات ثقافية، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لها يتيح إصدارات المكتبة مجانا إلكترونيا.وأضاف مدير مكتبة الأسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «ten» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه رغم الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع بسبب تفشى فيروس «كورونا»، ولكن رب ضارة نافعة، فهو من الممكن أن يغير طبيعة الحياة، وطبيعة المرور، حتى شكل المدارس سوف يتغير بعد انتهاء تلك الأزمة.وتابع: «الخطوات التى تحدث حاليا تثبت صحة الخطة التى وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم».وأشار إلى أن المكتبة لديها أكثر من 2 مليون إصدار فى كافة التخصصات، وأهم الإصدارات متاحة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وأردف: «علينا استغلال المكوث في المنزل للقراءة عن بعد».