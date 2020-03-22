رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفقي: علينا استغلال المكوث في المنزل للقراءة عن بعد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:15 ص
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل الجامعات المصرية لديها كل ما يخص المكتبة من إصدارات سواء كتب أو مجلات أو دوريات ثقافية، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لها يتيح إصدارات المكتبة مجانا إلكترونيا.

وأضاف مدير مكتبة الأسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «ten» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه رغم الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع بسبب تفشى فيروس «كورونا»، ولكن رب ضارة نافعة، فهو من الممكن أن يغير طبيعة الحياة، وطبيعة المرور، حتى شكل المدارس سوف يتغير بعد انتهاء تلك الأزمة.

وتابع: «الخطوات التى تحدث حاليا تثبت صحة الخطة التى وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم».

وأشار إلى أن المكتبة لديها أكثر من 2 مليون إصدار فى كافة التخصصات، وأهم الإصدارات متاحة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وأردف: «علينا استغلال المكوث في المنزل للقراءة عن بعد».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الأوقاف: صلاة الجنازة في الخلاء ولن نفتح المساجد

رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

حفل زفاف ينتهي باعتقال العروسين وحجر صحي للمدعوين

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا