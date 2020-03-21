رانيا يوسف تشارك في «تحدي الخير» (فيديو)

قبلت الفنانة رانيا يوسف، تحدي الفنان شيكو لها للمشاركة في حملة "قبلت التحدي"، والتي شارك فيها عدد كبير من النجوم لمساعدة ضحايا السيول ولمساعدة مراكز العزل الصحي لمرضى فيروس كورونا.ونشرت رانيا يوسف، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": وعلقت عليه قائلة: "قبلت تحدي شيكو، كنت محتارة أقبله في العلن أم في السر، ولكني قررت الإعلان عنه لتشجيع غيري على إتباع نفس المبادرة، وأتكفل بـ50 أسرة".وأضافت: "لن أتحدى فنان بعينه لأني على علم بالظروف الصعبة التي نمر بها حاليا ولا أعني الحالة المادية لآخرين، ولكني أطالب أي فنان قادر على اتخاذ هذه الخطوة أن يتبعها".وتابعت: "تحدي الخير وقبلت التحدي بالتكفل بالأسر المتضررة من فيروس كورونا، ربنا يحمي العالم كله ونعدي الأزمة".من ناحية أخرى، يعرض لرانيا يوسف، حاليًا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة كلًا من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات‎.