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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خطوات يجب اتباعها لتجنب «كورونا» (فيديو)

السبت 21/مارس/2020 - 06:32 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة نجلاء السوقي، أخصائية الوقاية الطبية، إن دولة لبنان بدأت الآن في اتباع إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المواطنين اللبنانيين يلتزمون بالإجراءات ويتعاونون مع الدولة.

وشددت الدكتورة نجلاء السوقي، خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز "، على ضرورة الالتزام بالمنازل وتحديد الحركة والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأوضحت أن المحلات تلتزم بالتعقيم والإجراءات الوقائية التي يجب تطبيقها، منوهة إلى أنه لا يوجد التزام كامل في المطلق ولكن الغالبية يشعرون بخطورة الموقف ويحرصون على أنفسهم.

وتابعت أخصائية الوقاية الطبية، قائلة: "إن المواطنين الآن في لبنان على مستوى من الوعي تجاه هذا الوباء العالمي"، لافتة إلى أن هناك قدرا كبيرا من التوعية الآن.

وأكدت أن الزيارات العائلية ممنوعة ويفضل أن يكون الاطمئنان على الأهل عبر الهاتف، مشيرة إلى أنه لا بد من تعقيم الأسطح وغسل اليدين بالماء والصابون حتى لا تنتقل العدوى اليك.

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