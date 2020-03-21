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فارس كرم يوجه رسالة تهنئة للأمهات في عيدهن

السبت 21/مارس/2020 - 06:23 م
الفنان اللبناني فارس
الفنان اللبناني فارس كرم
سناء إسماعيل
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حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على تهنئة الأمهات بعيد الأم، من خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وقال فارس كرم، في تغريدته: "ينعاد على جميع الأمهات بالخير والصحة ويحميهن من كل مكروه كل عيد أم وكل أم بألف خير ويرحم الأمهات اللي صاروا بالسما".

وكان الفنان اللبناني فارس كرم، عانى مؤخرًا من شائعة زواجه وهو الأمر الذي علق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "لا وكلا ومستحيل".

وكان فارس كرم، قد احتفل بعيد ميلاده الـ 45 منذ أيام، وتلقى العديد من تهاني النجوم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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